Italia-in-Musica: Domenica 11 gennaio 2026

Ecco l’elenco della musica del programma di oggi. Grazie per il vostro ascolto.
|Ora di inizio
|Titolo
|Artista
|0:36
|Nel blu dipinto di blu (Volare) (1958)
|Domenico Modugno
|4:19
|Io che non vivo (senza te) (1965)
|Pino Donaggio
|7:18
|Sarà perché ti amo (1981)
|Ricchi e Poveri
|10:27
|Vita spericolata (1983)
|Vasco Rossi
|15:10
|Donne (1985)
|Zucchero (
|18:33
|Almeno tu nell’universo (1989)
|Mia Martini
|23:37
|Con te partirò (Time to Say Goodbye) (1995)
|Andrea Bocelli
|28:00
|Fine del programma