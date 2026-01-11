Italia in Musica

Italia-in-Musica: Domenica 11 gennaio 2026

Ecco l’elenco della musica del programma di oggi. Grazie per il vostro ascolto.

Ora di inizio Titolo Artista
0:36 Nel blu dipinto di blu (Volare) (1958) Domenico Modugno
4:19 Io che non vivo (senza te) (1965) Pino Donaggio
7:18 Sarà perché ti amo (1981) Ricchi e Poveri
10:27 Vita spericolata  (1983) Vasco Rossi
15:10 Donne (1985) Zucchero (
18:33 Almeno tu nell’universo (1989) Mia Martini
23:37 Con te partirò (Time to Say Goodbye) (1995) Andrea Bocelli
28:00 Fine del programma

