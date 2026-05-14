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ERI-WAVE FM RADIO 17 MAY 2026 SHOW

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ERITREAN COMMUNITY RADIO, 17 MAY 2026 ABOUT MOTHER POEM, CONCERNING LIFE ADVICE, THE IMPORTANCE OF GREETING, AUDIENCE MESSAGES TO ERI WAVE FM RADIO, ONTARIO WEATHER FORECAST.

MUSIC LIST AND START TIME

  1. FANA BY TAREKE TESFAHIWET                             05:42-10:32
  2. AFRO BY HELEN PAULOS                                             11:45-16:38
  3. TEHAMBELE BY ABRHAM AFEWORKI              19:46-24:31
  4. ARHIBA BY AHMED  HAMUJI                                   29:12-33:42
  5. KULU GEDEFEYO BY FITSUM ZEMICHEAL    37:29-41:40
  6. DES DES BY RAHEL  OKBAGABER                         44:43-49:04
  7. KUNELEY KUNELEY BY FITSUM ALEM             50:09-53:09
  8. FIR FIR BY HELEN MELES                                            54:01-58:00

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