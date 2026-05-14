ERI-WAVE FM RADIO 17 MAY 2026 SHOW

ERITREAN COMMUNITY RADIO, 17 MAY 2026 ABOUT MOTHER POEM, CONCERNING LIFE ADVICE, THE IMPORTANCE OF GREETING, AUDIENCE MESSAGES TO ERI WAVE FM RADIO, ONTARIO WEATHER FORECAST.
MUSIC LIST AND START TIME
- FANA BY TAREKE TESFAHIWET 05:42-10:32
- AFRO BY HELEN PAULOS 11:45-16:38
- TEHAMBELE BY ABRHAM AFEWORKI 19:46-24:31
- ARHIBA BY AHMED HAMUJI 29:12-33:42
- KULU GEDEFEYO BY FITSUM ZEMICHEAL 37:29-41:40
- DES DES BY RAHEL OKBAGABER 44:43-49:04
- KUNELEY KUNELEY BY FITSUM ALEM 50:09-53:09
- FIR FIR BY HELEN MELES 54:01-58:00