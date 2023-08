LISTEN for more smooth and contemporary QUINTE JAZZ August 26, 2023 at 9AM Replay Sunday August 27, 2023 at 4PM ​ on 91X FM Sunday August 20, 2023 at 7PM

Jonny Tobin Rweema SINGLE 2022 www.jonnytobin.com Cal Harris Jr. Latitude BRIDGES 2023 www.calharrisjr.com Elton T Jones Sweet Serenity SINGLE eltontjones.com/musicWill Clements Walkin with Cool Style COMPASS 2023 willclemmusic2.weebly.comScott Henderson People Mover PEOPLE MOVER 2019 www.scotthenderson.net Dan Pitt Trio Tape Age STAGES 2023 www.dan-pitt.com DS Wilson Northern Lights SKYLINE 2023 www.dswilsonmusic.com Jacks Jazz And It Came To Me UNITY 2023 jacksjazz.comNick Maclean Quartet True North CONVERGENCE 2023 nicholasmaclean.com/nickmacleanquartetShunteen Erdenebaatar In Time Warp RISING SUN 2023 www.shuteenerdenebaatar.com Le Shawn D Gary For Your Love SINGLE 20223 leshawngary.comBlankFor.ms Jason Moran Marcus Gilmore Inward Curve REFRACT 2023