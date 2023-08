LISTEN For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday August 12 at 9 AM REPLAY Sunday August 13 4 PM

Merlon Devine Shimmer SINGLE 2023 merlondevine.comAllan Harris Shimmering Deep Blue Sea LIVE AT THE BLUE LLAMA 2023 www.allanharris.com Doug Beavers Multicolores LUNA 2023 www.dougbeavers.com Kendra Erica Witchcraft SINGLE 2023 kendraerika.comJonathan Suazo Heros RICANO 2023 www.jonathansuazo.net Nick Maclean InterviewNick Maclean Quartet Brotherhood CONVERGENCE 2023 nicholasmaclean.com/nickmacleanquartet Kate Linn On My Way SINGLE 2020 wiki.factsider.com/kate-linn/ Karla & Manoir Lonely SINGLE 2021 genius.com/Karla-and-monoir-lonely-lyrics Jessy J Right On Time SINGLE 2023 www.jessyj.com Miss Emily This Road DEFINED BY LOVE 2022 themissemily.com