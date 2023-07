LISTEN For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday July 29 at 9 AM REPLAY Sunday July 30 4 PM

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Axon Radio Naptown Hustle SINGLE 2023 axon-radio.com

Arthur Thompson Smile Single 2023 arthurthompsondrums.com

Aris (ROU) Streets Of Paris SINGLE 2019 genius.com/artists/Aris-rou

Laila Biali All The Things You Are YOUR REQUESTS 2023

lailabiali.com/bio/

Charles Unger Summer Rhumba SINGLE 2023 www.allaboutjazz.com/musicians/charles-unger

D Mills Sandra’s Dream LIFE 2023 www.dmillsmusic.com

James McGowan Time To Rise REACHING IN 2023 jamesmcgowan.ca

Faut Tuac Immigrant 2023 fuattuac.com

Weather Report Havona HEAVY WEATHER 1997

http://www.guitarworld.com/…/come-and-see-this-inside…

Vincente Archer Message To A Friend SHORT STORIES 2023

www.whirlwindrecordings.com/vicente-archer/

Biran Lenair Can You Stand The Rain SILKY SOUL 2023 www.saxyblenair.com

Anthony Hervey The Glider WORDS FROM MY HORN 2023

www.anthonyherveymusic.com

Les Sabler Flying High FLYING HIGH 2023 lessabler.net