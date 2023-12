LISTEN for Smooth and Contemporary QUINTE JAZZ Saturday December 16, 2023 at 9AM Replay Sunday December 17, 2023 at 4PM

Hiromi Polaris SONICWONDERLAND 2023 www.hiromiuehara.com

🍁Caroline Nadeau Swinging Shepherd Blues FOREVER LASTING CANADIAN SONGS 2023 www.carolinenadeau.com

🍁Adam Smale Jazzenco OUT OF THE BLUE 2023 www.adamsmale-jazz.com

Stee Wee Bee Yo Soy Cubano SINGLE 2023 thedjstevieb.com

Jeff Ryan ft. Paul Brown Where There’s Hope SINGLE 2023 jeffryansax.com

Tyler Butler Figueroa No Sleep SINGLE 2023 tylerbfmusic.com

Hiromi TrialAndError SONICWONDERLAND 2023 (http://www.hiromiuehara.com/)

🍁Ernesto Cervini’s Turboprop Christmas Time Is Here A VERY TURBOROP CHRISTMAS 2022 ernestocervini.com/product/turboprop

Russ Lorenson Jingles The Christmas Cat IN THE HOLIDAY SPIRIT 2023(http://www.russlorenson.com/about)

🍁Nicky Shrire Yuletide SINGLE 2023 (http://www.nickyschrire.com/)

Kim Scott Glorious INNERVISION RECORDS HOLIDAY COLLECTION VOL2 2021 kimscott music.com