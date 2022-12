Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Christmas Holiday Music

Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Christmas Holiday Music

Saturday December 3 at 9 AM 102.7FM Radio Waterloo

http://kwvoip.ca:8000/radiowaterloo

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Nicky Stone Candy Coated Kisses SINGLE 2019 www.nickystone.com

Alex Zind Last Christmas SINGLE 2022 alexzind.com

Dr. Ud Obi Christmas La Du da da SINGLE 2022

christiandiet.com/father-of-mercy-ud-obi

Jordan D Spivack Our Very Merry Christmas SINGLE 2020 https://artistrack.com/Jordan-e-spivack-our-very-merry…

Maruja Little Drummer Boy SINGLE 2022 marujabogaard.com

Vince Guaraldi Christmas Is Coming / Skating / Christmas Time Is Here / A Charlie Brown Christmas 2012 en.wikipedia.org/wiki/Vince/Guaraldi

Martin Mayer Carol Of the Bells SINGLE 2022 www.martinmayermusic.com

Cynthia Basinet Santa Baby THE STANDARD 2022 cynthabasinet.com

Chris Sigerson Let It Snow CHRIS CHRIS CHRISTMAS 2022 chrissigerson.wordpress.com

Mary Catherine Pazzano I’ve Got My Love CHRISTMAS LIVE AT THE JAZZ ROOM 2022 www.marycatherinepazzano.com

Andreas Hourdakis Christmas Must Be Tonight CHRISTMAS MUST BE TONIGHT 2022

andreashourdakis.bandcamp.com/album/aiwass-h-g-sj-version

Tape Five White Christmas SINGLE 2022 tapefive.com