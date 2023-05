Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday April 15 at 9 AM REPLAY Sunday April 16 4 PM

After broadcast on SoundCloud https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Chuck Mangione Feels So Good [Feels So Good 1977] Land Of Make Believe [Land Of Make Believe 1973] 20th CENTURY MASTERS THE BEST OF CHUCK MANGIONE 2002 www.chuckmangione.com/bio.html

Astrocolor Star Swing MOONLIGHTING 2023 www.astrocolormusic.com/about

Willie Bradley Groove With Me SINGLE 2023 www.williebradley.net

Jayson Tipp Groove Together SINGLE 2023 jaysontipp.bandcamp.com/track/groove-together

Erin Stevenson Smooth Soul SINGLE 2023 www.erinstevensonmusic.com

Joshua Redman Jazz Crimes ELASTIC 2002 www.joshuaredman.com

The Ostara Project Rise THE OSTARA PROJECT 2022 jodiproznick.com/the-ostara-project

Astrocolor Spacewalk MOONLIGHTING 2023 www.astrocolormusic.com/about