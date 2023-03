Listen For Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday March 25 9 AM

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Moon & Aries Rescued SINGLE 2022 www.moonandaries.com

Charles Langford For Ellyse SINGLE 2023 charleslangfordmusic.com

Spontaneous Groovin Combustion Name Dropper SINGLE 2023

www.spontaneousgroovincombustion.com

Emily Braden Swell CANNON & SPARROW 2023 www.emilybraden.com

Denielle Bassels Catch Her & She Gone SINGLE 2023

www.facebook.com/denielle.bassels

Tim Bowman Easy SINGLE 2023 www.timbowman.com

????Les Sabler Keep Pushin TRANQUILITY 2021 lessabler.net

Eric Knight Crazy SINGLE 2023 www.ericknightsax.com

Weather Report Palladium HEAVY WEATHER 1997

pitchfork.com/thepitch/remembering-jazz-giant-wayne-shorter-with-6-essential-tracks

Tina Hartt I Can Look But I Can’t Touch ABSENCE OF YOU 2023 tinahartt.com

Ally Fiola Amazing Grace INTERBLAZE 2023 allyfiola.com

Ryan Montano Future Smooth SINGLE 2023 www.ryanmontano.com