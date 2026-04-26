New Music Added to Libretime + Horizon Broadening Hour #128

What’s up, y’all? First up, as always, here is what I have added to Libretime since last week (though I will note Jordan added Boxing Day, I just want to call attention to it again!)

Jordan Kalist Boxing Day – EP Folk CanCon/KWCon
As Oceans Divide Into The Dying Light – Single Metal CanCon
Greenhouse Ensemble Mezzanine Jazz CanCon
Dominique Claire Wiser (I Thought I’d Know Better, But I Don’t) Country CanCon
Kaeley Jade The Great Unknown Folk CanCon
Mark Reeves Arlington – Single Folk CanCon
Spencer Krug Berserker Mode – Single Alternative CanCon
PLOOON Combinations – Single Alternative CanCon
Steve Poltz JoyRide Folk CanCon
GenerationZ Probably Death – Single Metal No
Sundad Way Station One Rock No
Web Web Kover Kover Jazz No
Rossasno Snel Sketches of Tallin’ Jazz No
Kiioto Black Salt Jazz No
Hollie Cook Shy Girl In Dub! Reggae No
The Real McKenzies Black Agnes – Single Rock CanCon
The Mosfets Radio, Turn Me On – Single Rock CanCon
Satya Won’t Let Go – Single Pop CanCon
GrimSkunk United & Strong / Nice Dice – Single Rock CanCon
Ryan O’Reilly Native Companion Folk CanCon
Lauren Minear Bruise (Made of Glass Version) Pop No
Cendric Dind-Lavoie Collages (2019-2022) Folk CanCon
Arkells Between Us Rock CanCon
ARK IDENTITY Closer – Single Pop CanCon
Iron Kingdom Shadows and Dust Metal CanCon
Reuben Whetten Game Over – Single Rock Will be added back to Libretime on May 15th CanCon
Brandon Gurba Butterfly – Single Pop No
Rhodosun Roll It On – Single Country CanCon
Jennifer DeFrayne Finding You – Single New Age No
Jacob Brodovsky Colorado Low – Single Folk CanCon
Nathan Fleet Phone: the Soundtrack Pop CanCon
Hannah & Nathan Love and Labour Folk CanCon
GeminiCrab Gen Y Lens Pop CanCon
Elke Louie Lavender Folk No
Lindsey Walker Something Real Pop CanCon
Various Artists Musicwords 153 Pop CanCon
LeWhite Too Serious Pop CanCon
The Fugitives The Fugitives Folk CanCon
Poolgirl Still Not Getting What I Want Punk CanCon
Son of Dave I Feel No Pain – Single Blues CanCon
ZOKALO Don’t F**k It Again – Single Rock CanCon
Ayman Fanous Brooklyn Stories Jazz No
Adam Schatz Civil Engineering Vol. 1 Jazz No
Olivia Penalva Code Blue – Single Pop CanCon
Johnny Beachit Coconuts – Single Country AICon No
Johnny Beachit Ever Since Suno – Single Country AICon No
Johnny Beachit The Carribean Way – Single Country AICon No

Here is tonight’s Horizon Broadening Hour:

Tracklist:

Jennifer DeFrayne – Finding You
Greenhouse Ensemble – Nikki
Rossano Snel – Cesco’s Bassoon
Adam Schatz – A Pox On Your Upstairs Neighbors
GeminiCrab – A Love That Will Last
Olivia Penalva – Code Blue
PRIVATE NAME PRIVATE NUMBER – WHO’S THAT
Satya – Won’t Let Go
Nathan Fleet – Find My Way (feat. Fiona Short)
Lindsey Walker – I Won’t Give Up
Jordan Kalist – Jungle Apartment
Elke Louie – Killing Time
Hannah & Nathan – The Blackest Crow
Ryan O’Reilly – If I Know You
Mark Reeves – Arlington
Dominique Claire – If God Is A Woman
Kaeley Jade – Growing Pains
Jacob Brodovsky – Colorado Low
ZOKALO – Don’t F**k It Again
Trevor James Coffrin – On and On
Carol Martini – Pillow of Regret
Rosewater Park – What Time Will Take Away
As Oceans Divide – Dying Light
GenerationZ – Probably Death
Canadian Thrash Cartel – Paradise Illusion

See y’all next time!

