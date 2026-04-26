New Music Added to Libretime + Horizon Broadening Hour #128

What’s up, y’all? First up, as always, here is what I have added to Libretime since last week (though I will note Jordan added Boxing Day, I just want to call attention to it again!)
|Jordan Kalist
|Boxing Day – EP
|Folk
|CanCon/KWCon
|As Oceans Divide
|Into The Dying Light – Single
|Metal
|CanCon
|Greenhouse Ensemble
|Mezzanine
|Jazz
|CanCon
|Dominique Claire
|Wiser (I Thought I’d Know Better, But I Don’t)
|Country
|CanCon
|Kaeley Jade
|The Great Unknown
|Folk
|CanCon
|Mark Reeves
|Arlington – Single
|Folk
|CanCon
|Spencer Krug
|Berserker Mode – Single
|Alternative
|CanCon
|PLOOON
|Combinations – Single
|Alternative
|CanCon
|Steve Poltz
|JoyRide
|Folk
|CanCon
|GenerationZ
|Probably Death – Single
|Metal
|No
|Sundad
|Way Station One
|Rock
|No
|Web Web
|Kover Kover
|Jazz
|No
|Rossasno Snel
|Sketches of Tallin’
|Jazz
|No
|Kiioto
|Black Salt
|Jazz
|No
|Hollie Cook
|Shy Girl In Dub!
|Reggae
|No
|The Real McKenzies
|Black Agnes – Single
|Rock
|CanCon
|The Mosfets
|Radio, Turn Me On – Single
|Rock
|CanCon
|Satya
|Won’t Let Go – Single
|Pop
|CanCon
|GrimSkunk
|United & Strong / Nice Dice – Single
|Rock
|CanCon
|Ryan O’Reilly
|Native Companion
|Folk
|CanCon
|Lauren Minear
|Bruise (Made of Glass Version)
|Pop
|No
|Cendric Dind-Lavoie
|Collages (2019-2022)
|Folk
|CanCon
|Arkells
|Between Us
|Rock
|CanCon
|ARK IDENTITY
|Closer – Single
|Pop
|CanCon
|Iron Kingdom
|Shadows and Dust
|Metal
|CanCon
|Reuben Whetten
|Game Over – Single
|Rock
|Will be added back to Libretime on May 15th
|CanCon
|Brandon Gurba
|Butterfly – Single
|Pop
|No
|Rhodosun
|Roll It On – Single
|Country
|CanCon
|Jennifer DeFrayne
|Finding You – Single
|New Age
|No
|Jacob Brodovsky
|Colorado Low – Single
|Folk
|CanCon
|Nathan Fleet
|Phone: the Soundtrack
|Pop
|CanCon
|Hannah & Nathan
|Love and Labour
|Folk
|CanCon
|GeminiCrab
|Gen Y Lens
|Pop
|CanCon
|Elke Louie
|Lavender
|Folk
|No
|Lindsey Walker
|Something Real
|Pop
|CanCon
|Various Artists
|Musicwords 153
|Pop
|CanCon
|LeWhite
|Too Serious
|Pop
|CanCon
|The Fugitives
|The Fugitives
|Folk
|CanCon
|Poolgirl
|Still Not Getting What I Want
|Punk
|CanCon
|Son of Dave
|I Feel No Pain – Single
|Blues
|CanCon
|ZOKALO
|Don’t F**k It Again – Single
|Rock
|CanCon
|Ayman Fanous
|Brooklyn Stories
|Jazz
|No
|Adam Schatz
|Civil Engineering Vol. 1
|Jazz
|No
|Olivia Penalva
|Code Blue – Single
|Pop
|CanCon
|Johnny Beachit
|Coconuts – Single
|Country
|AICon
|No
|Johnny Beachit
|Ever Since Suno – Single
|Country
|AICon
|No
|Johnny Beachit
|The Carribean Way – Single
|Country
|AICon
|No
Here is tonight’s Horizon Broadening Hour:
Tracklist:
Jennifer DeFrayne – Finding You
Greenhouse Ensemble – Nikki
Rossano Snel – Cesco’s Bassoon
Adam Schatz – A Pox On Your Upstairs Neighbors
GeminiCrab – A Love That Will Last
Olivia Penalva – Code Blue
PRIVATE NAME PRIVATE NUMBER – WHO’S THAT
Satya – Won’t Let Go
Nathan Fleet – Find My Way (feat. Fiona Short)
Lindsey Walker – I Won’t Give Up
Jordan Kalist – Jungle Apartment
Elke Louie – Killing Time
Hannah & Nathan – The Blackest Crow
Ryan O’Reilly – If I Know You
Mark Reeves – Arlington
Dominique Claire – If God Is A Woman
Kaeley Jade – Growing Pains
Jacob Brodovsky – Colorado Low
ZOKALO – Don’t F**k It Again
Trevor James Coffrin – On and On
Carol Martini – Pillow of Regret
Rosewater Park – What Time Will Take Away
As Oceans Divide – Dying Light
GenerationZ – Probably Death
Canadian Thrash Cartel – Paradise Illusion
See y’all next time!