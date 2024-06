So Old It’s New set list for Saturday, June 8, 2024 – on air 8-10 am ET

A live album replay set list featuring two of my favorite live albums, both considered among the best alltime live sets – Bob Seger’s Live Bullet and Get Yer Ya-Ya’s Out! by The Rolling Stones.

Bob Seger & The Silver Bullet Band – Live Bullet

1. Nutbush City Limits

2. Travelin’ Man

3. Beautiful Loser

4. Jody Girl

5. I’ve Been Working

6. Turn The Page

7. U.M.C.

8. Bo Diddley

9. Ramblin’ Gamblin’ Man

10. Heavy Music

11. Katmandu

12. Lookin’ Back

13. Get Out Of Denver

14. Let It Rock

The Rolling Stones – Get Yer Ya-Ya’s Out!

1. Jumpin’ Jack Flash

2. Carol

3. Stray Cat Blues

4. Love In Vain

5. Midnight Rambler

6. Sympathy For The Devil

7. Live With Me

8. Little Queenie

9. Honky Tonk Women

10. Street Fighting Man