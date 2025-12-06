Radio Waterloo Production, Shows, Synthetronic 80s

Synthetronic 80s – Episode #1 – 2025-12-06

Download: https://radiowaterloo.ca/wp-content/uploads/2025/12/Synthetronic80s_Ep.1_2025-12-06.mp3, 57m56s, 79.9 MB

00:41 Take On Me (1985 Single Mix) a-ha
05:24 Together In Electric Dreams (Extended) Giorgio Moroder With Philip Oakey
11:41 Reunion Erasure
15:00 Nova Heart (12” Extended Mix) Spoons
21:31 Pop Muzik M
26:24 Lucky Star Madonna
31:51 Move To Move Kon Kan
36:21 A New Day Alex Chroma Band
42:49 Where Do The Boys Go? Men Without Hats
46:42 New Song Howard Jones
55:32 Airwolf Theme KOSMusic

