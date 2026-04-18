Synthetronic 80s – Episode #20 – 2026-04-18

Download: Synthetronic 80s – Episode #20 (MP3, 80 MB, 58m00s)

TIME TITLE ARTIST
01:13 Arts’ In D Minor/Harry Houdini (Edit) Kon Kan
05:32 Like To Get To Know You Well Howard Jones
09:29 Space Age Love Song A Flock Of Seagulls
13:13 It Must Be Love Payola$
17:45 Centerfold J. Geils Band
21:20 Don’t Forget Me (When I’m Gone) Glass Tiger
25:22 Hungry Eyes Eric Carmen
29:25 Out Of Touch Daryl Hall & John Oates
33:27 (It’s Just) The Way That You Love Me Paula Abdul
37:22 When You Come Back To Me Jason Donovan
40:50 Square Rooms Al Corley
44:27 Don’t Leave Me This Way The Communards
48:54 Get The Balance Right Depeche Mode
52:04 Don’t Let Me Down (US Club Mix Edit) Boytronic

Synthetronic 80s airs on CKMS-FM 102.7 on Saturdays from 8pm to 9pm, with a replay Mondays from 12am to 1am.

