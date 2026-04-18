Synthetronic 80s – Episode #20 – 2026-04-18

Download: Synthetronic 80s – Episode #20 (MP3, 80 MB, 58m00s)
|TIME
|TITLE
|ARTIST
|01:13
|Arts’ In D Minor/Harry Houdini (Edit)
|Kon Kan
|05:32
|Like To Get To Know You Well
|Howard Jones
|09:29
|Space Age Love Song
|A Flock Of Seagulls
|13:13
|It Must Be Love
|Payola$
|17:45
|Centerfold
|J. Geils Band
|21:20
|Don’t Forget Me (When I’m Gone)
|Glass Tiger
|25:22
|Hungry Eyes
|Eric Carmen
|29:25
|Out Of Touch
|Daryl Hall & John Oates
|33:27
|(It’s Just) The Way That You Love Me
|Paula Abdul
|37:22
|When You Come Back To Me
|Jason Donovan
|40:50
|Square Rooms
|Al Corley
|44:27
|Don’t Leave Me This Way
|The Communards
|48:54
|Get The Balance Right
|Depeche Mode
|52:04
|Don’t Let Me Down (US Club Mix Edit)
|Boytronic
Synthetronic 80s airs on CKMS-FM 102.7 on Saturdays from 8pm to 9pm, with a replay Mondays from 12am to 1am.
Click here to go to the Synthetronic 80s homepage