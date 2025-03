The Clean Up Hour, Mix 309

What’s up, y’all? Here is tonight’s Clean Up Hour, where I eulogize my truck.

Tracklist:

OG Maco – 5AM in LA

El Snappo & 1900Rugrat – Chicken (Remix)

Nas – Blue Benz

03 Greedo, Kenny Beats, & Freddie Gibbs – Disco S**t

Cousin Stizz & Smino – Nokia

Fat Ray, Danny Brown, & Black Milk – Just Say No

Spice Programmers & Chuck Strangers – EAZY E

Niko B – boarded the plane

6ix & Logic – WMD

Michael Millions, Fly Anakin, & Nickelus F – Blacksugar

Reason, Kota the Friend, & D’anna Stewart – Stuck On Moments

homeless beats – propsei freestyle

Love, Ulysses – Green Line Shawty

Buck 65 – Digger’s Song

Yy & Birdapres – Tape Surgery

Hodgy Beats – D00rs

JPEGMAFIA – either on or off the drugs

Drake, PARTYNEXTDOOR, & Yebba – DIE TRYING

serengeti – vanessa

R.A.P Ferreira – when my eldest daughter asks how old I am

Party City Machine Guns – What’s the Word

Madvillain – One False Move (“Great Day” Demo)

Break Bread – If I Do Say So Myself

Stalley, Curren$y, & MadeinTYO – Count Your Blessings

THEY. – Never Change

Legit – Figure 8

Nas, Damian “Jr. Gong” Marley, & Stephen Marley – Leaders

JID – 2007

Substanial – Ain’t No Happy Endings

Midicronica – Pillow Jam

Nujabes – World Without Words

Nujabes – The Space Between Two World

Uyama Hiroto – Walk In The Sunset

The Pollyseeds, Terrace Martin, Robert Glapser – Funny How Times Flies

See y’all next time!