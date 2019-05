Ep. 169

Denim Radio!

We’re back in the @ckms102.7fm Duke Street studio for episode 169 Live!

Ep. 169 will be featuring an hour commercial free DJ set and Facebook video cast tonight!

8-9 PM !

πŸ”’ that dial and πŸ”„β¬†οΈπŸ”Šβ—οΈ

1 0 2 . 7 FM ❗️

🌎 πŸ“± πŸ‘‚ 🎧: www.radiowaterloo.ca/listen

#denimradio #denimentertainment #on #radiowaterloo #1027fm #denim #radio #ep169 #lockit #fmradio #turnup #facebook #videocast #livestream #worldwide #radiowaterlooca