Electronic Forest – Episode #3 – May 15, 2026

Download: Electronic Forest – Episode #3 (MP3, 80 MB, 58m00s)

TIME TITLE ARTIST
00:54 Out Of Your Mind Ava Max
04:12 Oblivion Agents Of Time, FORS
06:32 Chrome (Will Rees Remix) Sean Tyas, Will Rees
10:00 Away With The Fairies LUNA
12:27 New Horizon T78
16:33 My System FELICIA
19:35 Happy Alone Jenny Baker
22:30 All My Life Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin
25:22 Beyond The Sky Rene Ablaze, Josie Sandfeld
28:58 In My Soul Omnia, Gabriel Eli
31:48 Dream Out Loud INNA, Matoma
34:51 When I Look In Your Eyes Above & Beyond, Justine Suissa
38:22 No Pressure JYT
41:29 Take Me Away (SØNIN Remix) JES, SØNIN
44:39 Without You Gryffin, AVELLO, Sasha Alex Sloan
47:32 Meet Again Kaskade, Layton Giordani, Natalie Jane
50:57 Frontlines Aurora-bird (CHN)
55:19 By My Side Esther Anaya, Aviella

Electronic Forest airs on CKMS-FM on Fridays from 9am to 10am and Saturdays at midnight.

