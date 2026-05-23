ERI-WAVE FM RADIO 24 MAY 2026 SHOW

ERITREAN COMMUNITY RADIO 24 MAY 2026 ABOUT COUNTRY POEM, ARTICLES ABOUT THE 35TH YEAR ERITREAN INDEPENDENCE DAY CELEBRATION, AUDIENCE MESSAGES TO ERI WAVE FM RADIO; ONTARIO WEATHER FORECAST.
MUSIC LIST AND START TIME
- NATESENET BY FETSUM YOHANNES 01:42-06:50
- HEZBI ERITREA BY WEDI TEKUL 09:56-14:39
- NATESENT BY YEMANE BARAYA 15:05-20:05
- HAYET ENTA BY WEDI SHEK 21:15-25:35
- FERE TASEREKA BY WEDI ZAGER 29:15-33:46
- BILLEN MUSIC BY SARA TEKLESENBET 34:23-39:40
- ASMARA BY ALGANESH INDUSTRY 42:58-45:00
- AZEMERA BY BERKTI WELDESELASSIE 45:35-49:04
- ERITREAWI EYE BY GEBRELUL AFEWERKI 51:09-58:00