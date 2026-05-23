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ERI-WAVE FM RADIO 24 MAY 2026 SHOW

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ERITREAN COMMUNITY RADIO 24 MAY 2026 ABOUT COUNTRY POEM,  ARTICLES ABOUT THE 35TH YEAR ERITREAN INDEPENDENCE DAY CELEBRATION,  AUDIENCE MESSAGES TO ERI WAVE FM RADIO; ONTARIO WEATHER FORECAST.

MUSIC LIST AND START TIME

  1. NATESENET BY FETSUM YOHANNES           01:42-06:50
  2. HEZBI ERITREA BY WEDI TEKUL                      09:56-14:39
  3. NATESENT BY YEMANE BARAYA                     15:05-20:05
  4. HAYET ENTA  BY WEDI SHEK                               21:15-25:35
  5. FERE TASEREKA  BY WEDI ZAGER                   29:15-33:46
  6. BILLEN MUSIC BY SARA TEKLESENBET        34:23-39:40
  7. ASMARA BY ALGANESH INDUSTRY                42:58-45:00
  8. AZEMERA  BY BERKTI WELDESELASSIE        45:35-49:04
  9. ERITREAWI EYE BY GEBRELUL AFEWERKI  51:09-58:00

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