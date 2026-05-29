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ERI-WAVE FM RADIO 31 MAY 2026 SHOW

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ERITREAN COMMUNITY RADIO 31 MAY 2026 SHOW, ARTICLES ABOUT GOVERNMENT OF CANADA INTRODUCES TEMPORARY BORDER MEASURES IN RESPONSE TO THE EBOLA DISESE OUTBREAK, ARTICLES ABOUT  ”  LOVE AND PEACE IS BETTER THAN  INSTEAD OF HATE AND REVENGE ” AUDIENCE MESSAGE TO ERI WAVE FM RADIO, ONTARIO WEATHER FORECAST…ETC

MUSIC LIST AND START TIME

  1. ETI FKRINA  BY KALEAB AND SABA              02:20-06:25
  2. WEYNO BY TESFALDET BERGED                    09:11-14:20
  3. SEB MEKANE BY TEWELDE REDA                  19:50-24:34
  4. ERITRIA BAI BY WEDI DRUF                               27:12-29:22
  5. NAY MEN EYA NAY MEN BY  ZEMACH        32:56-39:00
  6. BETEY BY HELEN MELES                                       39:40-44:05
  7.  HILELEY BY AKLILU TEFENO                            45:20-51:20
  8. KONJITEY  BY ROBEL HAILE                              53:05-58:00

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