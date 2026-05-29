ERI-WAVE FM RADIO 31 MAY 2026 SHOW

ERITREAN COMMUNITY RADIO 31 MAY 2026 SHOW, ARTICLES ABOUT GOVERNMENT OF CANADA INTRODUCES TEMPORARY BORDER MEASURES IN RESPONSE TO THE EBOLA DISESE OUTBREAK, ARTICLES ABOUT ” LOVE AND PEACE IS BETTER THAN INSTEAD OF HATE AND REVENGE ” AUDIENCE MESSAGE TO ERI WAVE FM RADIO, ONTARIO WEATHER FORECAST…ETC
MUSIC LIST AND START TIME
- ETI FKRINA BY KALEAB AND SABA 02:20-06:25
- WEYNO BY TESFALDET BERGED 09:11-14:20
- SEB MEKANE BY TEWELDE REDA 19:50-24:34
- ERITRIA BAI BY WEDI DRUF 27:12-29:22
- NAY MEN EYA NAY MEN BY ZEMACH 32:56-39:00
- BETEY BY HELEN MELES 39:40-44:05
- HILELEY BY AKLILU TEFENO 45:20-51:20
- KONJITEY BY ROBEL HAILE 53:05-58:00