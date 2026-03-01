Italia in Musica, Shows

Italia-in-Musica: Domenica 1 marzo 2026

Leave a comment

Ecco l’elenco della musica del programma di oggi. Grazie per il vostro ascolto.

Ora di inizio Titolo Artista
0:43 (Sanremo 2026 Primo posto) Per sempre si Sal Da Vinci
3:42 (Sanremo 2026 Secondo posto) Tu mi piaci tanto Sayf
7:13 (Sanremo 2026 Terzo posto) Che fastidio! Ditonellapiaga
10:30 (Sanremo 2026 Quarto posto) Magica favola Arisa
14:01 (Sanremo 2026 Quinto posto) Male necessario Fedez & Masini
17:11 (Sanremo 2026 (Premio della Critica “Mia Martini”) Stupida sfortuna Fulminacci
20:04 (Sanremo 2026 (Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”) Qui con me Serena Brancale
23:20 (Sanremo 2026 Categoria Nuove Proposte – Primo posto) Laguna Nicolò Filippucci
26:32 (Sanremo 2026 Categoria Nuove Proposte – Secondo posto) Mattone Angelica Bove

Subscribe to the podcast!CKMS sunflower logo with wavies coming out the sides

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.