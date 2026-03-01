Italia-in-Musica: Domenica 1 marzo 2026

Ecco l’elenco della musica del programma di oggi. Grazie per il vostro ascolto.
|Ora di inizio
|Titolo
|Artista
|0:43
|(Sanremo 2026 Primo posto) Per sempre si
|Sal Da Vinci
|3:42
|(Sanremo 2026 Secondo posto) Tu mi piaci tanto
|Sayf
|7:13
|(Sanremo 2026 Terzo posto) Che fastidio!
|Ditonellapiaga
|10:30
|(Sanremo 2026 Quarto posto) Magica favola
|Arisa
|14:01
|(Sanremo 2026 Quinto posto) Male necessario
|Fedez & Masini
|17:11
|(Sanremo 2026 (Premio della Critica “Mia Martini”) Stupida sfortuna
|Fulminacci
|20:04
|(Sanremo 2026 (Premio Sala Stampa “Lucio Dalla”) Qui con me
|Serena Brancale
|23:20
|(Sanremo 2026 Categoria Nuove Proposte – Primo posto) Laguna
|Nicolò Filippucci
|26:32
|(Sanremo 2026 Categoria Nuove Proposte – Secondo posto) Mattone
|Angelica Bove