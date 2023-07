LISTEN For More Smooth Contemporary QUINTE JAZZ Saturday July 22 at 9 AM REPLAY Sunday July 23 4 PM

After broadcast on SoundCloud

https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz



Chase Huna East Coast Swing SINGLE 2023 www.chasehuna.com

Roberto Tola Driving To Madrid UNDER THE LEO SIGN 2023 robertotola.com

Kat Hawley Keep On Keepin’ On SINGLE 2023 www.kathawley.com/about

Chris Standring Liquid Soul THE LOVERS REMIX COLLECTION 2023 chrisstandring.com/lovers-remix-collection-album.html

Dhaivat Jani PLUS Change Is The Only Constant SUM//PARTS 2023 www.dhaivatjani.com/dhaivat-jani-plus

Marc Jordan Rio Grande WAITING FOR THE SUN TO RISE 2023 marcjardan.com

Dixie Demons Sunnyside Stomp FOSSIL FUEL 2014 www.dixiedemons.com

Howard Rees Belleville Jazz Festival Interview bellevillejazzfestival.com

Kate Cosco When I Fall In Love SOUL EYES 2010 www.katecosco.com

Brian Katz TropiCanada LEAVES WILL SPEAK 2013 briankatz.com

The Rodriguez Brothers Lulu’s Song REUNITED RECORDED LIVE AT DIZZY’S CLUB 2023 lydialiebman.com/index.php/2023/06/05/rob-and-mike- rodriguez-reunited

Mehmet Ali Sanlıkol And What’s Next The Sacrifice TURKISH HIPSTER TALES FROM SWING TO PSYCHADELIC dunyainc.org