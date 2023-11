LISTEN for Smooth and Contemporary QUINTE JAZZ Saturday November 11, 2023 at 9AM Replay Sunday November 12, 2023 at 4PM

After broadcast on SoundCloud

[https://soundcloud.com/user-163878073/sets/quinte-jazz]

Herb Alpert Slow Down WISH UPON A STAR 2023 herbalpert.com

Snaggle Nomuhno THE LONG SLOG 2016 www.snagglemusic.com

Rick Habana Shore Thing THE COLLABORATORS 2023

www.rickhabana.com

Jesse Dietschi Trio The New Normal GRADIENT 2023 jessedietschi.com

Carmen Spada You Ain’t The Girl For Me BUONA SERA www.carmenspada.com

Teri Parker Segment SHAPING THE INVISIBLE 2023 www.teriparkermusic.com

Vincent Hsu Unknown Stars MUSIC FOR THE RIVER JAZZ SUITE: THE SPIRIT OF LOVE RIVER AND MISSISSIPPI RIVER 2023 www.vincenthsujazz.com

Coral Egan State Of Grace 40 YEARS OF JUSTIN TIME RECORDS 2023 www.facebook.com/CoralEganMusic

Daryl Bebe Caribbean Paradise SINGLE 2023 darylbeebemusic.com

Jayson Tipp Time To Roll SINGLE 2023 www.jaysontipp.com

Eric Knight Can We Talk SINGLE 2023 ericknightonline.com

Anibal Hamilton Sinfonica De Fiesta SINGLE 2023 algobuenonews.com/2023/09/13/anibal-hamilton-sinfonico

Paul Brown Da Spot PROMISED LAND 2022 paulbrownjazz.com