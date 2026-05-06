Northern Lights, Radio Waterloo Production, Shows

Northern Lights – Episode #2 – 2026-05-06

Leave a comment

Download: Northern Lights – Episode #2 (MP3, 80 MB, 58m00s)

TIME TITLE ARTIST
01:00 Blossom Tree – Remix Milk & Bone, Møme, Chromeo
05:44 Missing U Essosa
08:17 midnight moon WHIPPED CREAM
10:32 Code Blue Olivia Penalva
13:49 Chameleon Raphaela
16:34 ELECTRIC CIRCUS Nelly Furtado, Boi-1da, Canada Soccer
20:02 Bright City Lights Weird Nightmare, Julianna Riolino
22:55 HOTLINE Mikayla Geier
26:17 lemonlime Purity Ring
29:40 Sound Spell Hyaenas
32:57 Crazy For You Cate
36:02 Won’t Make It Robin Cisek
38:31 Sick of Myself Ellie Heath
42:44 The Fear Daggerss, AYOZAK
46:32 Out Like This Memblem, NIA NADURATA
49:45 Time Machine TALK
54:21 I Feel Fantastic 8485

Northern Lights airs on CKMS-FM on Wednesdays from 9am to 10am.

Click here to go to the Northern Lights homepage

CKMS sunflower logo with wavies coming out the sidesSubscribe to the podcast!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.