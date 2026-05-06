Northern Lights – Episode #2 – 2026-05-06

Download: Northern Lights – Episode #2 (MP3, 80 MB, 58m00s)
|TIME
|TITLE
|ARTIST
|01:00
|Blossom Tree – Remix
|Milk & Bone, Møme, Chromeo
|05:44
|Missing U
|Essosa
|08:17
|midnight moon
|WHIPPED CREAM
|10:32
|Code Blue
|Olivia Penalva
|13:49
|Chameleon
|Raphaela
|16:34
|ELECTRIC CIRCUS
|Nelly Furtado, Boi-1da, Canada Soccer
|20:02
|Bright City Lights
|Weird Nightmare, Julianna Riolino
|22:55
|HOTLINE
|Mikayla Geier
|26:17
|lemonlime
|Purity Ring
|29:40
|Sound Spell
|Hyaenas
|32:57
|Crazy For You
|Cate
|36:02
|Won’t Make It
|Robin Cisek
|38:31
|Sick of Myself
|Ellie Heath
|42:44
|The Fear
|Daggerss, AYOZAK
|46:32
|Out Like This
|Memblem, NIA NADURATA
|49:45
|Time Machine
|TALK
|54:21
|I Feel Fantastic
|8485
Northern Lights airs on CKMS-FM on Wednesdays from 9am to 10am.
