The Manitoba Rockin’ Revolution Show 4 – March 9, 2026

artist list
Show 4 Artists
Time Title Album Artist Genre
00:00 Manitoba Rockin revolution Show 4 March 9 2026 Introduction Manitoba Rockin Revolution TERRENCE FERGUSON cancon
01:54 Opening Song Looking Through The Lens CAR287 Rock / CanCon
05:16 Mantoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 Black and White Rewrite Interview Manitoba Rockin Revolution TERRENCE FERGUSON cancon
12:12 Ghost Keepsakes Black and White Rewrite Rock/Cancon
17:05 Manitoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 Neighbor Andy Interview Manitoba Rockin Revolution TERRENCE FERGUSON cancon
26:06 Courtney Courtney – Single Neighbour Andy yacht rock/cancon
29:34 Manitoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 1221 Interview Manitoba Rockin Revolution TERRENCE FERGUSON cancon
37:04 Misery Misery – Single The 12/21 Pop Punk/Rock/cancon
40:14 Manitoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 Rej Ricard Interview Manitoba Rockin Revolution TERRENCE FERGUSON cancon
48:46 Two Paths Go For Baroque Rej Ricard Rock/cancon/pop rock
51:40 Manitoba Rockin Revolution Show 4 march 9 2026 CAR287 Interview Manitoba Rockin Revolution TERRENCE FERGUSON cancon
54:26 Muddy Waters Looking Through The Lens CAR287 Rock / CanCon
