|Time
|Title
|Album
|Artist
|Genre
|00:00
|Manitoba Rockin revolution Show 4 March 9 2026 Introduction
|Manitoba Rockin Revolution
|TERRENCE FERGUSON
|cancon
|01:54
|Opening Song
|Looking Through The Lens
|CAR287
|Rock / CanCon
|05:16
|Mantoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 Black and White Rewrite Interview
|Manitoba Rockin Revolution
|TERRENCE FERGUSON
|cancon
|12:12
|Ghost
|Keepsakes
|Black and White Rewrite
|Rock/Cancon
|17:05
|Manitoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 Neighbor Andy Interview
|Manitoba Rockin Revolution
|TERRENCE FERGUSON
|cancon
|26:06
|Courtney
|Courtney – Single
|Neighbour Andy
|yacht rock/cancon
|29:34
|Manitoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 1221 Interview
|Manitoba Rockin Revolution
|TERRENCE FERGUSON
|cancon
|37:04
|Misery
|Misery – Single
|The 12/21
|Pop Punk/Rock/cancon
|40:14
|Manitoba Rockin Revolution Show 4 March 9 2026 Rej Ricard Interview
|Manitoba Rockin Revolution
|TERRENCE FERGUSON
|cancon
|48:46
|Two Paths
|Go For Baroque
|Rej Ricard
|Rock/cancon/pop rock
|51:40
|Manitoba Rockin Revolution Show 4 march 9 2026 CAR287 Interview
|Manitoba Rockin Revolution
|TERRENCE FERGUSON
|cancon
|54:26
|Muddy Waters
|Looking Through The Lens
|CAR287
|Rock / CanCon
The Manitoba Rockin’ Revolution Show 4 – March 9, 2026
