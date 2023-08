In the studio this week and bringing a mix of artists from all over the world, spanning from mellow tunes to gritty cult classics.

Slow – Black Midi

Carol – Slint

For My Lover – Tracy Chapman

Confessions – Violent Femmes

Kiss Off – Violent Femmes

Maria Tambien – Khruangbin

Afrique Victime – Mdou Moctar

Kollage – Carly Rae Jepsen

Wasted on You – Andy Shauf

Break Up – Leanne Betasamosake Simpson

Hope – Arlo Parks https://soundfm.s3.amazonaws.com/Static-Ep-8.mp3