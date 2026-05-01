Electronic Forest – Episode #1 – 2026-05-01

Download: Electronic Forest – Episode #1 (MP3, 80 MB, 58m00s)

TIME TITLE ARTIST
01:00 Always You (A State of Trance 2026 ELEVATION Anthem) Armin van Buuren, Richard Durand, Dicosis
04:26 All Cried Out Frank Walker, salem ilese
07:47 Never Alone Terry Golden
11:17 Catch A Fall Shogun, NXA
15:20 Shades Of Blue John Summit, Devault, Julia Church
18:42 Thrill Of The Night (David Guetta Remix) Sebastien Tellier, David Guetta, Slayyyter, Nile Rodgers
21:22 Like A Child Armin van Buuren, Argy, Marlo Rex
24:23 Save Me Tonight (Seth Hills Remix) Jennifer Lopez, David Guetta, Seth Hills
28:21 Save My Love (MEDUZA Remix) Kygo, Khalid, Gryffin, MEDUZA
30:51 4EVR AleXa
34:07 Out Of Orbit Fictivision, Tasadi
38:29 With Every Heartbeat MATTN, Olivia
41:41 Connecting To Source (Radio Edit) AFTERUS
45:42 Falling Through Starlight BlackLight
50:29 Lost But Won BiXX
54:28 Breathing Underwater Sarah de Warren, CIRCA96, Craig Connelly

Electronic Forest airs on CKMS-FM on Fridays from 9am to 10am and Saturdays at midnight.

